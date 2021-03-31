Moskova ile Roma arasında casus krizi: Devlet sırlarını satarken yakalandı
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Moskova ile Roma arasında casus krizi: Devlet sırlarını satarken yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya
Moskova ile Roma arasında casus krizi: Devlet sırlarını satarken yakalandı

İtalya, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla donanmada görevli bir subay ile Rus Büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı.

İtalya, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla donanmada görevli bir subay ile Rus Büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı. Gizli belgeleri aldığı tespit edilen Rus askeri yetkilinin ise sınır dışı edilmesi bekleniyor.

 İtalya, Rusya arasında casusluk krizi yaşandı. İtalya, Rusya adına casusluk yaptıkları iddiasıyla donanmada görevli bir subay ile Rus Büyükelçiliği çalışanını gözaltına aldı. İtalyan medyasının flaş gelişme olarak duyurduğu haberinde, Roma Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, İtalyan gizli servisinin teknik takibi ve İtalyan jandarmasının dün akşam Roma'da yaptığı operasyonla bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askerin gizli görüşmeleri sırasında yakalandığı aktarıldı. Olayla ilgili açıklamada bulunan İtalyan polisi, ikili arasında gerçekleşen gizli görüşmede bir miktar para karşılığında İtalyan subayın belgeleri Rus elçiliği çalışanına verdiği sırada baskın yapıldığı, söz konusu baskında iki kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. 

ELE GEÇİRİLEN BELGELER NATO SIRLARI İDDİASI

İtalya'nın online gazetelerinden Corriere'de yer alan habere göre, donanma subayının dairesinde ele geçirilen belgelerde, devlet sırlarını satan İtalyan subayın NATO sırlarını aktarmış olabileceği ve üye ülkelerin ulusal güvenliğinin tehlike altında olabileceği aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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