Dünya Kupasının Düzenlendiği Rusya, Futbolla Yatıp Futbolla Kalkıyor

Kuzey ülkesi olmasından dolayı yaz aylarında günlerin çok uzun olduğu Rusya'nın ev sahipliğinde devam eden 2018 Dünya Kupası'nda 'Beyaz Geceler'in' yaşandığı Moskova'da futbol severler eğlenceyi ve futbolu doyasıya yaşıyorlar.

Başkent Moskova'da saatler akşam 22.00'yi göstermesine rağmen havanın hala aydınlık olması ve 02.30'dan sonra günün yeniden aydınlanmaya başlaması futbol severleri ayrı bir neşeye boğuyor.

SOKAKLARDA KARNAVAL VAR

Eğlencelerini başkentin neredeyse bütün sokaklarına taşıyan futbol severler dünyanın dört bir yanından getirdikleri geleneksel kıyafet ve müzikleri ile renkli görüntüler sergiliyor.

Dünya Kupası'nda yer almamasına rağmen özellikle Ruslar tarafından çok sevilen Türk bayrağı da birçok yerde kendisini gösteriyor.