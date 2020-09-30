Moskova'dan Türkiye'ye 3-11 Ekim arası uçak biletleri neredeyse tükendi
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Moskova'dan Türkiye'ye 3-11 Ekim arası uçak biletleri neredeyse tükendi

30.09.2020 21:09 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:12
Moskova'dan Türkiye'ye 3-11 Ekim arası uçak biletleri neredeyse tükendi

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkedeki okullarda sonbahar tatil döneminin uzatılması nedeniyle, Türkiye'ye yönelik tatil talebinde artış yaşandığını açıkladı.

Rus Tur Operatörleri Birliği (ATOR), ülkedeki okullarda sonbahar tatil döneminin uzatılması nedeniyle, Türkiye'ye yönelik tatil talebinde artış yaşandığını açıkladı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Rusya'daki okullarda sonbahar tatilinin uzatılarak 5-18 Ekim'i kapsayacağı belirtildi.

Tatil döneminin uzatılması nedeniyle söz konusu tarihlerde Türkiye'ye yönelik talebin arttığına işaret edilen açıklamada, "Tur şirketleri, sonbahar döneminde Türkiye'de tatile yönelik yoğun talep olduğunu bildiriyor. 3-11 Ekim arasında Moskova'dan Türkiye'ye yapılan uçuşların biletleri neredeyse tümüyle tükendi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin yanı sıra Rusya'nın güneyine yönelik tatil talebinde de artış yaşandığı belirtildi.

Türkiye, geçen yıl ağırladığı yaklaşık 7 milyon Rus turistle, Rus vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Gürkan Abay

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