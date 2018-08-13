Moskova'dan Londra'ya Suriye Çağrısı

Rusya, İngiltere'ye Suriye'nin yeniden yapılandırma sürecinde aktif olarak rol alması için çağrıda bulundu.

İngiltere'deki Rusya Büyükelçiliği gazetecilere Rusya'nın İngiltere'ye Suriye'nin yeniden yapılandırma sürecinde aktif olarak rol alması için çağrıda bulunduğunu gösteren yazılı bir açıklama dağıttı. Açıklamada Rus makamlarının İngiltere'nin Suriye'nin yeniden yapılandırılması meselesinde görev almasını bekledikleri ifade edilerek, "Şu anda, Londra'nın resmi olarak bu yönde pratikte yaptığı herhangi bir adımını göremiyoruz. Maalesef onlar Suriye halkının sıkıntılarına dair endişeleri olduğuna dair açıklama yapmaktan başka bir şey yapmıyor" ifadeleri kullanıldı. Rusya'nın İngiltere'yi sahada da görmek istediğinin altı çizilen açıklamada, "Son olarak İngiliz tarafını teorik açıklamadan, somut meselelere geçmeye ve Suriye'nin yeniden inşası için uluslararası girişimlere katılmaya çağırıyoruz. Bu, Londra'nın Suriye halkının hayatını normalleştirmeye olan ilgisinin en iyi kanıtı olacaktır" denildi. - MOSKOVA