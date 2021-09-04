Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı

Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Rusya'nın Belgorod kentine gitmek üzere başkent Moskova'dan havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havada yaşanan arıza nedeniyle havaalanına dönerek acil iniş yaptı.

Rusya'nın Belgorod kentine gitmek üzere başkent Moskova'dan havalanan Rus yapımı SSJ-100 tipi yolcu uçağı, havada yaşanan arıza nedeniyle havaalanına dönerek acil iniş yaptı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bulunan Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı'ndan 81 yolcu ve 5 mürettebatı ile havalanan Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) tipi yolcu uçağı havada arıza yaptı. Arıza nedeniyle uyarılan pilotlar kuleyle iletişime geçerken, uçağın havaalanına dönmesi kararı alındı. Havaalanında geniş güvenlik önlemleri alındıktan sonra yolcu uçağı inişe geçti. Uçağın havaalanına dönüşü sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilirken, yolcular ve mürettebat uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Uçağın inişinden sonra yapılan ilk incelemelerde, uçağın kontrol sistemlerinde yaşanan arıza nedeniyle sensorun uyarı verdiği ve uçakta teknik incelemeler yapılacağı öğrenildi. Yolcuların ise başka bir uçakla tekrar Belgorod'a gönderileceği açıklandı. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Meral Akşener Sultan Alparslan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Deniz Akkaya Acun Ilıcalı
Spor Muslera Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Moskova'dan kalkan Rus yolcu uçağı acil iniş yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.9.2021 00:07:55. #1.15#

title