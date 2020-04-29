Moskova'dan 333 Türk vatandaşı Ordu'ya getirildi Rusya Moskova'da bulunan 333 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi.

Rusya Moskova'da bulunan 333 Türk vatandaşı, uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolleri yapılan vatandaşlar, otobüsler ile kendileri için hazırlanan yurtlara gönderildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının, ülkeye getirilmesi sürüyor. Bu kapsamda Rusya'nın Moskova kentinde bulunan ve aralarında bebeklerin de bulunduğu 333 Türk vatandaşı, Türk Hava Yolları'na ait uçakla Ordu-Giresun Havalimanı'na getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilip uçaktan indikten sonra el çantaları ve valizleri dezenfekte edilen vatandaşların, geniş güvenlik önlemleri altında havalimanına girişleri sağlandı.

Uçaktan inen Türk vatandaşlarının işlemleri tamamlandıktan sonra otobüsler ile Ordu, Giresun ve Trabzon'da kendileri için hazırlanan karantina yurtlarına yerleştirileceği ve burada 14 gün boyunca karantina altına alınacakları öğrenildi.

Ordu'da yurtlara yerleştirilen vatandaşlar, ülkeye dönmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililere teşekkürlerini iletti. - ORDU

Kaynak: İHA