Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda "yaptırım sessizliği"

Rusya'nın başkenti Moskova'daki uluslararası havalimanlarından biri olan Vnukovo'da dış hatlar bölümü, Batılı ülkelerin Rusya'ya hava sahasını kapatması sonucu sessizliğe büründü.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve ABD dahil olmak üzere Batılı ülkelerin ilk yaptırımlarından biri Rusya'ya hava sahalarını kapatmak oldu. Rusya da yaptırımlara karşılık olarak Avrupa dahil 36 ülkeye hava sahasını kapattı.

Uluslararası uçuşların büyük oranda azalması sonucu Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nın dış hatlar bölümüne sessizlik hakim oldu.

Havalimanında bazı kafe ve restoranların kapalı olduğu görülürken, açık olan mağazalarda ise neredeyse hiç müşteri bulunmaması dikkati çekiyor.

Öte yandan, Moskova'dan Bakü ve İstanbul'a olan uçuşlarda yoğunluk yaşanırken, Dubai, Taşkent, Duşanbe, Erivan ve Buhara'ya da uçuşlar devam ediyor.