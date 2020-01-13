Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü

13.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:42

Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaynak: DHA