Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü
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Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü

Libya ateşkes görüşmeleri için Moskova'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

13.01.2020 12:42 | Son Güncelleme: 13.01.2020 12:42
Moskova'daki Türk heyeti, Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü

ateşkes görüşmeleri için 'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı 'dan oluşan Türk heyeti, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa El Sarrac ile görüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaynak: DHA
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