Moskova'daki Libya zirvesi: Serrac ateşkesin taslak metnini imzaladı, Hafter süre istedi

13.01.2020 20:24 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:24

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında Moskova'da yapılan görüşmeler tamamlandı. Libya konulu zirvenin ardından ikili basın mensupları karşısına çıkarken Çavuşoğlu, üzerinde anlaşılan ateşkes metnini imzalamak için General Hafter'in yarına kadar vakit istediğini söyledi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ise ateşkesin taslak metnine imza attığını aktardı. Euronews.com'da Görüntüle