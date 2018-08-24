Son Dakika! Moskova'daki Kritik Zirvede Konuşan Bakan Çavuşoğlu: Rusya ile Yakın İşbirliğimiz Bazı Ülkeleri Kıskandırıyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'daki temaslarının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile gazetecilerin karşısına geçti.

"BAZI ÜLKELER KISKANIYOR"

Rusya ile yakın işbirliği içinde olduklarını vurgulayan Çavuşoğlu "Bu işbirliğimiz bazı ülkeleri kıskandırıyor" diyerek Papaz Brunson krizi yaşanan ABD'ye göndermede bulundu.

Çavuşoğlu toplantıda şunları söyledi:

Bir kere daha Moskova'da bulunmaktan ve değerli dostum Sergey Lavrov ve heyetleriyle görüşmekten memnuniyet duyuyorum. İlişkilerimizi her alanda en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret sarf ediyoruz. Liderlerimiz sık sık bir araya geliyorlar. Bu yakın iş birliği ve dostluk bazı kişileri de kıskandırmıyor da değil. Rusya bizim için stratejik bir ortaktır. Lavrov'un söylediği gibi enerjiden tarıma turizmden savunma sanayine kadar ilişkilerimiz gelişiyor. Önümüzdeki süreç için de somut projeler ortaya koyuyoruz. Halklar arasındaki temaslar ve kültürel ilişkiler önemli. Ticaretimizin artması da ilişkilerimizin geldiği noktanın bir göstergesi. Bu sene 6 milyon civarında Rus dostumuzu Türkiye'de ağırlamaktan mutlu olacağız.

"ÇATIŞMASIZLIK BÖLGESİNİN KORUNMASI ÖNEMLİ"

Önümüzdeki süreçte siyasi alanda temaslarımızı sürdüreceğiz. Bugün Suriye'yi konuştuk. Bir taraftan Astana'yı devam ettirmek için diğer taraftan siyasi süreç için birlikte çalışmamız ve çabalarımızı arttırmamız lazım. Bir an önce anayasa komisyonunun çalışmalara başlaması Suriye'nin geleceği için önemlidir. Soçi formatındaki üçlü liderler zirvesi önümüzdeki günlerde İran'da gerçekleşecek.

İdlib bölgesinin çatışmasızlık alanı olarak korunması, Suriye için, terörle mücadele için ve insani bakımdan çok önemlidir. Bu konuda askerlerimiz ve istihbaratımız bir arada nasıl çalışabiliriz bunları görüşmeye devam ediyorlar. Bizim işbirliğimiz Kafkaslar'dan Orta Asya'ya kadar geniş bir coğrafyadadır.

"ASKERİ ÇÖZÜM FELAKET OLUR"

İdlib geriye kalan tek çatışmasızlık bölgesi diyebiliriz. Burada 3 milyondan fazla sivil yaşıyor. Diğer bölgelerden koridor açıldığı zaman bazı radikal gruplar İdlib'e gelmiştir. Bu gruplar ılımlı muhalefeti de sivilleri de rahatsız etmektedir. Teröristlerle sivilleri ayırmamız lazım. Diğer taraftan burada askeri çözüm bir felaket olur. 3.5 milyon sivil nereye gidecek? Radikal grupların etkisiz hale getirilmesi hepimiz için önemli. Ancak bu sivillerle teröristleri iyi ayırt etmek lazım. Biz inanıyoruz ki Astana'ya sadık kalacağız. Suriye'nin geleceği için anayasa komisyonu çok önemli. Biz bu çalışmalara katkı sağlayacağız.

"RUSYA'NIN ENDİŞELERİNİN ORTADAN KALKMASI ÖNEMLİ"

Biz İdlib konusunu Rus dostlarımızla her düzeyde konuşuyoruz. Askerlerimiz, savunma bakanlarımız istihbaratlarımız konuşuyor. Burada önemli olan Rusya'nın endişelerinin ortadan kaldırılması. Radikal grupların Türkiye'ye de Rusya'ya da tehdit oluşturmaması gerekiyor. Ancak bu grupları yok etmek için İdlib'e saldırmak, yüz binlerce insanın ölmesi, milyonlarca insanın evini terk etmesi demektir. Bu felakat olur, dram olur. O yüzden İdlib'e saldırmak yerine birlikte nasıl çözebiliriz konusu üzerine çalışmalıyız.