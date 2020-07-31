Moskova'daki hayvanat bahçesinde 2 pandanın doğum günü kutlandı
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Moskova'daki hayvanat bahçesinde 2 pandanın doğum günü kutlandı

Ziyaretçilerden detaylar Pandalardan detaylar Pandalar için hazırlanan yiyecekler Ziyaretçilerin pandaların fotoğrafını çekmesi MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 3 yaşındaki Ding Ding ile 4 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü...

Moskova'daki hayvanat bahçesinde 2 pandanın doğum günü kutlandı
31.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:08

Ziyaretçilerden detaylar

Pandalardan detaylar

Pandalar için hazırlanan yiyecekler

Ziyaretçilerin pandaların fotoğrafını çekmesi MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 3 yaşındaki Ding Ding ile 4 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı.

Kaynak: AA

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