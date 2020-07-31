Moskova'daki hayvanat bahçesinde 2 pandanın doğum günü kutlandı Ziyaretçilerden detaylar Pandalardan detaylar Pandalar için hazırlanan yiyecekler Ziyaretçilerin pandaların fotoğrafını çekmesi MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 3 yaşındaki Ding Ding ile 4 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü...

Ziyaretçilerden detaylar Pandalardan detaylar Pandalar için hazırlanan yiyecekler Ziyaretçilerin pandaların fotoğrafını çekmesi MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 3 yaşındaki Ding Ding ile 4 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı. Kaynak: AA