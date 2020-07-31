Moskova'daki hayvanat bahçesinde 2 pandanın doğum günü kutlandı
Ziyaretçilerden detaylar Pandalardan detaylar Pandalar için hazırlanan yiyecekler Ziyaretçilerin pandaların fotoğrafını çekmesi MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 3 yaşındaki Ding Ding ile 4 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü...
31.07.2020 16:05 | Son Güncelleme: 31.07.2020 16:08
Ziyaretçilerden detaylar
Pandalardan detaylar
Pandalar için hazırlanan yiyecekler
Ziyaretçilerin pandaların fotoğrafını çekmesi MOSKOVA - Çin Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e hediye edilen 3 yaşındaki Ding Ding ile 4 yaşındaki Ru Yi'nin doğum günü Moskova Hayvanat bahçesinde hazırlanan etkinlikle kutlandı.
Kaynak: AA