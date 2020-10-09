Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf (EK)
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Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf (EK)

09.10.2020 18:01 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:05
Moskova'daki Dağlık Karabağ zirvesinden ilk fotoğraf (EK)

Ermenistan işgalindeki Karabağ için diplomasi trafiği sürerken, Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in Moskova'da buluşma davetini kabul etti.

Ermenistan işgalindeki Karabağ için diplomasi trafiği sürerken, Azerbaycan ve Ermenistan Putin'in Moskova'da buluşma davetini kabul etti. Taraflar bir araya gelirken kritik buluşmadan ilk kare geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in çağrısını kabuleden Azerbaycan ve Ermenistan ateşkes müzakeresi için Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri bakanı Sergei Lavrov, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Jeyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan masaya oturdu.Karabağ'da çatışmalar devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den diplomasi adına önemli bir adım geldi. Putin, barış görüşmeleri için Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanlarını Moskova'ya davet etti. Putin'in davetini her iki taraf da kabul etti.

ALİYEV ŞON ŞANSLARI DEMİŞTİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, televizyonlardan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşması yaptı. Aliyev açıklamalarında; Azerbaycan ordusu bir bölgeyi daha işgalden kurtardığını belirtirken "Bugün işgalden kurtarılmış topraklarda Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor. Azerbaycan bu vaziyetle, bu tehditlerle barışmayacak. " ifadelerini kullandı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa sesleniş konuşmasında Ermenistan'a mesaj göndererek, "Biz kan dökülmesin istiyoruz.Çıkın bizim topraklarımızdan. Biz topraklarımızı alacağız. Bu tarihi şansı kaçırmasınlar istiyorum" dedi. 


- Rusya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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