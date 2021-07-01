Moskova'da "yeniden" aşılama süreci başladı

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "yeniden" aşılama sürecinin başladığı bildirildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "yeniden" aşılama sürecinin başladığı bildirildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, şehirdeki aşılanma sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.

Kentte toplu aşılama sürecinin Aralık 2020'de başladığını anımsatan Sobyanin, sağlık uzmanlarının 6 ayda bir aşılanmayı önerdiğini belirtti.

Moskova'da Kovid-19'a karşı "yeniden" aşılama sürecinin başladığını kaydeden Sobyanin, "Bugün itibarıyla vatandaşlar yeniden aşılanabilir." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vatandaşların 5 Temmuz itibarıyla 12 şehir polikliniğinde yeniden aşılanmak için kayıt olabileceği ve Rus yapımı "Sputnik V" ile "Sputnik Light" aşılarıyla aşılanabileceği bilgisini paylaştı.

Son 24 saatte 672 kişi öldü

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs kaynaklı 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle "en yüksek" günlük ölü sayısı kayıtlara geçti. Böylece, salgının başlamasından bu yana ölenlerin sayısı 135 bin 886'ya çıktı.

Son 24 saatte 23 bin 543 kişide virüsün tespit edilmesiyle 17 Ocak'tan bu yana "en yüksek" günlük vaka sayısına ulaşıldı, toplam vaka sayısı 5 milyon 538 bin 142'ye yükseldi.

384 binden fazla Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğü Rusya'da, iyileşen sayısı 16 bin 928 artarak 5 milyon 17 bin 321'e ulaştı.

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 7 bin 597 artarak 1 milyon 365 bin 812'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı 108 artışla 22 bin 556'ya çıktı.

Aşılanma süreci

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de tespit edildiği ve virüs kaynaklı ilk ölümün 19 Mart 2020'de kaydedildiği ülkede, dün 21 bin 42 vaka tespit edilmiş, 669 kişi hayatını kaybetmişti.

Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlamıştı. Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St. Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, 29 Haziran'da yaptığı açıklamada, 23 milyondan fazla kişinin ilk doz aşıyı yaptırdığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu