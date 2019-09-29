Moskova'da tutuklu muhaliflerin serbest bırakılmasını isteyenler meydanlara indi

29.09.2019 17:16

Rusya'nın başkenti Moskova'da binlerce kişi, daha önceki eylemlerde tutuklanıp hüküm giymiş muhaliflerin serbest bırakılması talebiyle sokaklara indi.



Hükümet karşıtı kişilerin yerel seçimlerdeki adaylıklarının iptal edilmesi üzerine, temmuz ayında başlayan eylemlerde çok sayıda kişi gözaltına alınmış, bazıları 4 yıla kadar hapse mahkum edilmişti. Euronews.com'da Görüntüle