Moskova'da Türkiye-Rusya İş Forumu Gerçekleştirildi

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Rusya-Türkiye İş Forumu'nda her iki ülkenin önemli diplomat ve iş adamları bir araya geldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi, Rusya Sanayicileri ve Girişimciler Birliği ve Rus Sanayicileri ve Girişimciler Sendikası ev sahipliğinde Rusya'nın başkenti Moskova'da "Rusya ve Türkiye'nin iş ilişkilerinin yeni çağı" konulu Rusya-Türkiye İş Forumu düzenlendi. Foruma Türkiye Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Rusya Federasyonu Sanayi Bakan Yardımcısı Gruzdev Alexey, Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Rusya Sanayicileri ve Girişimciler Birliği Başkanı Alexander Shokhin, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, RDIF Yatırım İlişkileri Direktörü Yuri Babin ve Rus Sanayicileri ve Girişimciler Sendikası Rus-Türk Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov katıldı. Forum sabah kahvaltısının ardından yuvarlak masa toplantısı ile devam etti. Yuvarlak masa toplantısından sonra düzenlenen foruma otomotiv, gemi yapımı, inşaat, endüstri, altyapı, tekstil, tarım gibi alanları temsil eden 80'den fazla Türk şirketi, Türk iş dünyasından 30 temsilci, Türkiye ekonomisinin ana sektörlerini temsil eden yaklaşık 20 iş birliği temsilcisi, 300 forum katılımcısı, hükümet organlarının temsilcileri, büyük bankaların ve yatırım şirketlerinin başkanları, ticaret, sanayi ve inşaat kuruluşları temsilcileri katıldı. Forumun ardından Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliğinde Başkonsolos Hüseyin Diriöz tarafından konuklara yemek verildi.

"Güzel işlere imza atacağız"

Forumda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih Metin, "Toplantı öncesi Sayın Sergey Nikolayeviç ile beraber bir görüşme yaptık. Toplantı sonrasında Sayın Aleksey Vladimiroviç ile de yine bir görüşmede bulunacağız. Biz o kadar hummalı bir görüşme yaptık ki, her alanda o kadar çok işbirliği konuştuk ki bu programa geç kaldık. Bu Rusya ve Türkiye arasındaki işbirliğinin hangi noktaya geldiğinin daha iyi anlaşılması açısından önemli bir örnek olduğunu düşünüyorum. Yine kıymetli meslektaşım Aleksey Vladimiroviç ile de birlikte güzel işlere imza atacağımız bir görüşme yapacağız. Türkiye ve Rusya arasındaki güçlü işbirliği cumhurbaşkanlarımız düzeyinde siyasi olarak görüşülüyor" ifadelerini kullandı.

Rusya Ticaret ve Sanayi Bakan Yardımcısı Aleksey Gruzdev ise, "Biz gerçekten ilişkilerimizde yeni sayfa açıyoruz. Ticaret hacmimizi geçen sene yüzde 40 artırdık. Bu senenin sekiz ayında yüzde 30 artırdık. Bu tür etkinlikler düzenli olarak yapılırsa ve konuşmalardan pratik adımlara geçersek biz çok hızlı konulan hedefe ulaşıp geçebiliriz. Başka şuna dikkat çekebilirim; inşaat, tarım ve hizmet sektörü gibi çok çeşitli bir ticaret yapımız var. Kereste alanı iyi gelişiyor. Teknoloji ve inovasyon alanlarındaki işbirliğinde ciddi ilerleme yapılacağından eminim. Bu konunun bugün gündemde olmasından çok memnunum" dedi.

"Türkiye'de Lada severlerin olduğunu biliyorum"

Gruzdev, "Rekabet konumunda olduğumuz otomotiv sanayisinde de ortak kesişme noktaları bulabiliyoruz. Yatırımlar ticaretin gelişiminde de önemli rol oynuyor. Merkez Bankasının sunduğu resmi istatistikler direkt yatırımlarımız 600 milyon doları geçti. Metalurji sektörüne ciddi yatırımlar yapılıyor. Türkiye'de metalurji fabrikası açıldı ve bu 2 milyar dolar yatırım yapıldı. Enerji alanında da belirtilen Akkuyu projesinin yanı sıra Lukoil'in projeleri var, otomotiv sektöründe GAZ otomobil üretimine yönelik ortak işletme açtı. AvtoVAZ popülerliğini kullanıyor. Türkiye'de Lada severlerinin olduğunu biliyorum. Rusya'daki inşaat hizmetinin rakamlarına da değinecek olursam, müteahhitlik alanında sipariş portföyü 50 milyar doları geçiyor. Türkiye inşaat sektöründe böyle temsil ediliyor. Çok sayıda konut ve ticari inşaat alanında yeni proje var" dedi. - MOSKOVA