Moskova'da "Türkiye Akşamı" iftar programı düzenlendi
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Moskova'da "Türkiye Akşamı" iftar programı düzenlendi

Moskova'da 'Türkiye Akşamı' iftar programı düzenlendi
Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı yapıldı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da "Türkiye Akşamı" adlı iftar programı yapıldı.

Moskova'da Zafer Parkı'ndaki Anıt Camisi önünde kurulan iftar çadırındaki programa, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, büyükelçilik çalışanları ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Din Hizmetleri Müşavirliği koordinasyonunda Rusya Müslümanları Dini İdaresi ile ortak hazırlanan programa, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı da destek verdi.

Programda, iftar öncesi dini sohbetler yapıldı, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Büyükelçi Samsar, burada yaptığı konuşmada, programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan, hayatımıza sayısız güzellikler katan, Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma duygusunu öne çıkaran bir aydır." dedi.

Ramazanın hayırlı olmasını dileyen Samsar, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı ve Rusya Müslümanları Dini İdaresi arasındaki özel bağların daha da ileriye taşınacağı umudunu paylaştı.

İftar sonrasında program, şiirlerin okunması ve tasavvuf müziğinin çalınması ile devam etti.

Rusya Müslümanları Dini İdaresi tarafından kurulan çadırda, ramazan boyunca her gün iftar veriliyor. Çadırda, her akşam farklı ülkeler ve bölgelerin iftar programları yapılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu

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