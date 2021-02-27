Moskova'da Türk filmi

Filmin gösterimi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Moskova'da yapıldı.