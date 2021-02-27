Moskova'da Türk filmi
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Moskova'da Türk filmi

27.02.2021 12:17 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:23
Moskova'da Türk filmi

Filmin gösterimi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Moskova'da yapıldı.

Filmin gösterimi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C. Moskova Büyükelçiliği, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği ve Moskova Yunus Emre Enstitüsü işbirliği ile Moskova'da yapıldı. Mahmut Fazıl Coşkun'un yönettiği film, salgın tedbirleri çerçevesinde salonda yerlerini alan Moskovalıların beğenisini kazandı.

Kaynak: Hürriyet

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