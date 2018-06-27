Moskova'da Trump - Putin Zirvesi İçin Görüşme

Moskova'da Trump - Putin Zirvesi İçin Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün Moskova'da Trump-Putin zirvesinin hazırlıkları için buluşuyor.

Moskova'da Trump - Putin Zirvesi İçin Görüşme

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, bugün Moskova'da Trump-Putin zirvesinin hazırlıkları için buluşuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye göre, Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in zirvesine Helsinki'nin ev sahipliği yapabilecek. - İstanbul

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