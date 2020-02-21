Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı
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Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı

Moskova'daki toplu taşıma sürücülerinden, Çinli yolcuların araçlarına binmesi halinde kontrol merkezini haberdar etmeleri talimatı verildi. Kontrol merkezinin de polisle irtibata geçmesi istendi.

21.02.2020 07:37 | Son Güncelleme: 21.02.2020 07:37
Moskova'da toplu taşıma sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı

'nın başkenti 'da toplu taşıma araç sürücülerine Çinli yolcuları ihbar etme talimatı verildi.


Bölgelerarası Toplu Taşıma İşçileri Sendikası'na göre, olası bir koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla Moskova'daki toplu taşıma sürücülerinden, Çinli yolcuların araçlarına binmesi halinde kontrol merkezini haberdar etmeleri talimatı verildi. Kontrol merkezinin de polisle irtibata geçmesi istendi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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