Moskova'da tarihi manastırda yangın

27.08.2019 11:11

Moskova'da 14'üncü yüzyıldan kalma tarihi Rozhdestvensky Manastırı'nda yangın çıktı.



Rusya'nın başkenti Moskova'da, Theotokos'un Doğuş Manastırı adıyla da bilinen Neglinnaya Nehri kıyısındaki 14'üncü yüzyıldan kalma Rozhdestvensky Manastırı'nda yangın çıktı.



Yangınla ilgili açıklama yapan Rusya Acil Durum Bakanlığı basın birimi, 40'tan fazla itfaiye görevlisinin 10 yangın söndürme aracıyla Moskova'nın göbeğindeki manastırdan yükselen alevlere müdahale ettiğini ve kimsenin yaralanmadığı bildirdi. - MOSKOVA

Kaynak: İHA