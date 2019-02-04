Moskova'da Tarihi Binadaki Yangında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 6'ya Yükseldi

– Moskova'da şehir merkezinde bulunan Nikitsky Bulvarı'nda yer alan tarihi bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği ve hayatını kaybedenlerin arasında bir de çocuğun bulunduğu bildirildi.

'Kültür Mirası' listesinde olan binadaki yangında daha önce, 8'i çocuk, 42 kişinin kurtarıldığı ve yangının itfaiye ekiplerince söndürüldüğü belirtilmişti.

Yangının çıkışı nedeni henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA