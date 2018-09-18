Moskova'da Spora Teşvik İçin, 30 Kez Eğilip Kalkana Bedava Bilet Veriliyor

Moskova'daki bilet makinaları, önünde 30 kez eğilip kalkınca yolcuya bedava bilet veriyor. Spora teşvik için yapılan bu kampanya, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

İBB'DEN DE BEKLENİYOR

Bir vatandaşın bu bilet makinasının önünde 30 kez eğilip kalktığı ve sonunda biletini aldığı anlar kamerayla kaydedildi. Yayılan videoyu gören insanlar sosyal medyada aynı uygulamayı İBB'den de beklediğini belirtti.