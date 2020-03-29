Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Rusya'da korona virüs salgınından en çok etkilenen Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rusya'da korona virüs salgınından en çok etkilenen Moskova'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında ülkeler önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Rusya'da görülen korona virüs vakalarının büyük çoğunluğunun başkent Moskova'da görülmesi nedeniyle olağanüstü tedbirler alınmaya başlandı. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, yaptığı açıklamada yarından itibaren başkent Moskova'da sokağa çıkma yasağının başlatılacağını duyurdu. Sobyanin, yarından itibaren Moskova'nın tüm sakinleri için, yaşları ne olursa olsun evlerinde kendilerini izole etme zorunluluğu getirildiğini kaydederken, korona virüsü hafif geçirenlerin ise doktor gözetiminde evlerinde tedavi göreceklerini açıkladı. Başkan, doktor sevki ile ilaçların halka ücretsiz olarak ulaştırılacağını açıkladı.

Belediye Başkanı, sokağa çıkma yasağının esnekliklerinden de bahsederek, hane halkının en fazla 100 metre uzaklaşabileceği ve hayvanlarını gezdirebileceğini bildirdi. Başkan, Moskova halkına en yakın marketten alışveriş yapmaları gerektiğini vurgularken, yasağın ne kadar süre uygulanacağı konusunda bilgi vermedi.

Rusya'da toplam korona virüs vakası bin 534'e ulaşırken, başkent Moskova'da toplam korona virüs vakası bin 14'e yükseldi.

(İHA)

Kaynak: İHA