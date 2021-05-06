- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / AYPERİ BEKMIRZAYEVA - Haberler | 3. Sayfa

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 56 ağaç devrildi.

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 56 ağaç devrildi. Devrilen ağaçlar nedeni ile 2 kişi yaralanırken, 44 arabada maddi hasar meydana geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli rüzgarlar sonucu 56 ağacın devrildiği bildirildi. Ağaçların devrilmesi sonucu 2 kişinin yaralandığı ve 44 araçta maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Yetkililer, fırtınanın etkisiyle devrilen ağaçların bulundukları bölgeden kaldırıldığını ve rüzgardan zarar gören yapıların söküldüğünü açıkladı. Yaralıların, Vostryakovskoye mezarlığında ve Şossey Caddesi'nde devrilen ağaçlar nedeniyle yaralandığı ve hastanede tedavi altına alındığı belirtildi.

Vatandaşlara uyarı

Rusya Hidrometeoroloji ve Çevresel İzleme Federal Servisi (Roshydromet) tarafından yapılan açıklamada, "6 Mayıs 12.00-20.00 saatleri arasında Moskova'da 15-20 metre saniyelik şiddetli rüzgarda artış bekleniyor. Ağaçların veya sallanan yapıların altına saklanmayın veya park etmeyin. Dikkatli olun" denildi.

- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı
- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı
- Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYPERİ BEKMIRZAYEVA

Bu çok ender olur! ABD'nin ardından korona aşısında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına Rusya'dan destek
Bu çok ender olur! ABD'nin ardından korona aşısında fikri mülkiyet hakkının kaldırılmasına Rusya'dan destek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Engin Özkoç Fahrettin Koca Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özcan Deniz Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Salih Uçan Yılmaz Vural Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - Moskova'da şiddetli rüzgar 56 ağacı devirdi: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 23:50:15. #1.15#

title