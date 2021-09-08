Moskova'da salgının izleri siliniyor
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Moskova'da salgının izleri siliniyor

Moskova'da salgının izleri siliniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Rusya'nın başkenti Moskova'da günlük yaşam normale dönerek salgının izleri siliniyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da günlük yaşam normale dönerek salgının izleri siliniyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınında aşının bulunmasıyla birçok ülkede yasaklar da gevşetildi. Aşıdan önce hayatın durma noktasına geldiği çoğu ülkenin ünlü meydanlarında artık salgından önceki renkli görüntüler var.

Günlük yaşamın normale döndüğü Moskova'da meydanların salgın öncesi haline dönmesi objektiflere yansıdı. Moskova sokaklarında açık alanlarda maske takanların sayısının oldukça azalması dikkat çekerken, insanların kapalı alanlarda ve metrolarda maske taktığı görüldü.

Rusya'nın aşılama uygulaması

Rusya korona virüse karşı geliştirdiği ve dünyanın resmi onay alan ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyan "Sputnik V" ile nüfusun yüzde 30'luk kısmını aşılamış durumda. Rusya'da günlük vaka sayısı dün 17 bin 425 olarak kayıtlara geçerken salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 795 olarak açıklandı. - MOSKOVA

Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor
Moskova'da salgının izleri siliniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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