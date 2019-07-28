Moskova'da protestolarda binden fazla kişi gözaltına alındı

Moskova 'da, alınan seçim kararlarını protesto gösterisinde binden fazla kişi gözaltına alındı.

Moskova Seçim Komisyonu'nun, belediye meclisi üyeliğine aday olmak isteyen bağımsız kişilere seçimlere katılma hakkı verilmesini engelleyen kararı sonrası başlayan protestolar devam ediyor. Rus medyası, Moskova'da yapılan protestolarda binden fazla kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ültimatomlar verme ve protestoları örgütleme girişimleri iyi bir şey getirmez" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Protestolardan görüntüler

-Eylemciler ve polis arasında yaşanan gerginlikler

-Gözaltına alınan bir eylemcinin görüntüsü

DGS Saati 15.37 Tarihi 27.07.2019 Haber Kodu : 190727116

Kaynak: DHA