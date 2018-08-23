Moskova'da Büyükelçilik Korumalarına Saldırı: 1 Polis Yaralandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Kamboçya Büyükelçiliği yakınlarında silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 1 polis memuru yaralandı. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatılırken, saldırının hangi ülkeye yönelik gerçekleştirildiği açıklanmadı.

SALDIRIDA 1 POLİS YARALANDI

Rusya'nın başkenti Moskova'da Kamboçya ve Filipinler büyükelçiliğinin bulunduğu bölgede polise ateş açıldı. Rusya İçişleri Bakanlığı saldırı hakkında yaptığı açıklamada saldırıda 1 polis memurunun yaralandığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sivtsev Vrajek 43 numaralı bina yakınlarında, kimliği bilinmeyen bir kişi, diplomatik temsilciliklerin korunmasında görev yapan iki polise silahla ateş açtı. Polislerden biri yaralandı " ifadeleri yer aldı.

YARALI SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Polisin saldırganın açtığı ateşe karşılık vermesi sonucu saldırganın da yaralandığı öğrenildi. Rusya Araştırma Komitesi yaralı saldırganın olay yerinden kaçarak uzaklaştığını duyurdu. Yaralanan polis memuruna ise tıbbı müdahalede bulunuldu.

HANGİ ÜLKEYE YÖNELİK SALDIRI OLDUĞU AÇIKLANMADI

Saldırı hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayın yaşandığı bölgede iki ayrı ülkenin büyükelçiliğinin bulunduğu aktarılırken, yapılan resmi açıklamalarda, saldırının hangi ülkeye yönelik gerçekleştirildiği bilgisi paylaşılmadı.