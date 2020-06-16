Moskova'da polise ateş açıldı 3 yaralı
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Moskova'da polise ateş açıldı 3 yaralı

Moskova'da polise ateş açıldı: 3 yaralıSonat Kerem, (DHA) ? Rusya'nın başkenti Moskova'da, kural ihlali yapan bir taksiyi durduran trafik polislerine, yoldan geçen bir kişi tarafından ateş açıldı.

16.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 16.06.2020 11:16

Moskova'da polise ateş açıldı: 3 yaralı

Sonat Kerem, (DHA) ? Rusya'nın başkenti Moskova'da, kural ihlali yapan bir taksiyi durduran trafik polislerine, yoldan geçen bir kişi tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada 2 polis memuru ve saldırgan yaralandı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da dün hareketli anlar yaşandı. Rus polisinden yapılan açıklamaya göre, kentin en işlek caddelerinden Leninskiy Prospekt'te 2 trafik polisi, kural ihlali yapan bir taksiyi durdurdu. O sırada yoldan geçen bir kişi, tabancasını çıkararak polis memurlarına ateş açtı. Bunun üzerine polisler de ateşe karşılık verdi. Olayda yaralanan 2 polis memuru, ağır yaralanan saldırganı gözaltına aldı. Daha sonra yaralılar hastaneye kaldırıldı.

'SALDIRGAN UYUŞTURUCU ETKİSİ ALTINDAYDI'

Rus medyasında yer alan haberlerde, polislere ateş açan 24 yaşındaki saldırganın, Rusya Federasyonu'na bağlı İnguşetiya Cumhuriyeti doğumlu olduğu belirtildi. İnterfaks ajansı, olayda ağır yaralanan saldırganın hastanede hayatını kaybettiğini öne sürdü. Ancak polis yetkilileri henüz bu bilgiyi doğrulamadı. Saldırganın olay sırasında uyuşturucu madde etkisi altında olduğu da iddia edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Moskova'da polise ateş açıldı 3 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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