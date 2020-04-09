Moskova'da patlama Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi.

Başkent Moskova'da bulunan Panaroma iş merkezinin kazan dairesinde patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken; can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı aktarıldı. Patlama nedeniyle iş merkezinin camlarının kırıldığı ve binanın önünde park halinde durak araçların hasar aldığı duyuruldu.

Kaynak: DHA