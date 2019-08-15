Moskova'da kuş sürüsüne çarpan yolcu uçağı mısır tarlasına acil iniş yaptı: 23 yaralı
Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareketle Kırım'ın Simfrepol kentine giden 233 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak havaalanı dışındaki mısır tarlasına acil iniş yaptı.
15.08.2019 15:30
Rusya'nın başkenti Moskova'dan hareketle Kırım'ın Simfrepol kentine giden 233 kişinin bulunduğu yolcu uçağı, kalkıştan kısa bir süre sonra martı sürüsüne çarparak havaalanı dışındaki mısır tarlasına acil iniş yaptı
Kaynak: Euronews.com