- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı
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- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı

09.10.2020 17:02 | Son Güncelleme: 09.10.2020 18:55

- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı Rusya'nın çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konulu toplantısı başladı.

- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı

MOSKOVA - Rusya'nın çağrısı ile Moskova'ya gelen Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanlarının Dağlık Karabağ konulu toplantısı başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dağlık Karabağ'da ateşkes, esir ve ölü takası konularında Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları'nı Moskova'da toplantıya davet etmesi üzerine iki ülkeden olumlu cevap geldi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'ın ev sahipliğinde Moskova'daki Rusya Dışişleri Bakanlık konutunda bir araya gelen Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un görüşmesi 16.30'da başladı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova toplantının başladığı an üçlü görüşmeye dair çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı
- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı
- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı
- Moskova'da kritik Azerbaycan-Ermenistan toplantısı başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERHAN ALTIPARMAK

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