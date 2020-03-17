Moskova'da Kovid-19 nedeniyle tarihi ve turistik meydanlar boşaldı Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı.

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halk arasında endişe başladı. Başta başkent Moskova olmak üzere farklı şehirlerde her gün artan Kovid-19 vakaları nedeniyle tarihi ve turistik meydanların boşaldığı görüldü.

Kaynak: AA