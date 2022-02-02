Moskova'da kar ve buz festivalini her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor

Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Moskova Kar ve Buz Festivali'ndeki masal karakterlerinin heykelleri büyük ilgi görüyor.

Moskova'daki Gorkiy Parkı'nda düzenlenen festivali, her gün yüzlerce kişi ziyaret ediyor.

Rusya'nın yanı sıra Belarus, İtalya, Finlandiya ve Özbekistan'dan heykeltıraşların katıldığı festivalde, masal kahramanlarına ait buz ve kardan yapılan heykeller büyük ilgi görüyor.

Festivalde, "Frozen" (Karlar Ülkesi), "Moana", "Mickey Mouse ve Arkadaşları", "Gravity Falls" (Esrarengiz Kasaba) gibi çizgi filmlerdeki karakterler de yer alıyor.

Yıl başında başlayan festival, 28 Şubat'a kadar devam edecek.