- Moskova'da fırtına: 2 ölü, 30 yaralı



MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşanan fırtınada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. 40'tan fazla uçuş ise iptal edildi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da etkili olan şiddetli fırtınada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi. Fırtına sonrası Moskova'daki Vnukovo, Domodedovo ve Sheremetyevo havaalanlarında 40'tan fazla uçuş iptal edildi. Fırtınadan olumsuz etkilenen elektrik hatlarının da tamir edilmeye çalışıldığı bildirildi.

Rusya Olağanüstü Haller Bakanlığı, fırtınanın 1 Temmuz'a kadar etkisini sürdüreceğini bildirdi.