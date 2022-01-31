Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi - Haberler
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Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi

AA, Evgeni Bugaeva - Güncel
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Sergi alanından detaylar Sergideki özel işlemeli elbiseler Resim, heykel ve ahşap eserler Sergiyi gezen ziyaretçilerMOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi, Gostiny Dvor'da kapılarını sanatseverlere açtı.

Sergi alanından detaylar

Sergideki özel işlemeli elbiseler

Resim, heykel ve ahşap eserler

Sergiyi gezen ziyaretçiler

MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi, Gostiny Dvor'da kapılarını sanatseverlere açtı. Sanat projeleri ve tasarımların sunulduğu sergide, mücevher, resim, heykel, ahşap sanat, sanatsal bebekler, lake minyatürler, kilise sanatı, özel işlemeli elbiseler bütün ilgi görüyor.

Moskova'da Eşsiz Rusya Sanat ve Endüstri Sergisi

Moskova'da Eşsiz Rusya Sanat ve Endüstri Sergisi

Moskova'da Eşsiz Rusya Sanat ve Endüstri Sergisi

AA / Evgeni Bugaeva - Güncel

Moskova, Heykel, Rusya, Güncel, Haber

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