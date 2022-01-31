Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi
AA, Evgeni Bugaeva - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Sergi alanından detaylar Sergideki özel işlemeli elbiseler Resim, heykel ve ahşap eserler Sergiyi gezen ziyaretçilerMOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi, Gostiny Dvor'da kapılarını sanatseverlere açtı.
Sergi alanından detaylar
Sergideki özel işlemeli elbiseler
Resim, heykel ve ahşap eserler
Sergiyi gezen ziyaretçiler
MOSKOVA - Rusya'nın başkenti Moskova'da "Eşsiz Rusya" Sanat ve Endüstri Sergisi, Gostiny Dvor'da kapılarını sanatseverlere açtı. Sanat projeleri ve tasarımların sunulduğu sergide, mücevher, resim, heykel, ahşap sanat, sanatsal bebekler, lake minyatürler, kilise sanatı, özel işlemeli elbiseler bütün ilgi görüyor.