Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Moskova'da Dağlık Karabağ görüşmesi başladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasındaki 'Dağlık Karabağ' görüşmesi Moskova'da başladı. Rusya'nın arabulucuğuyla görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında Dağlık Karabağ'la ilgili anlaşmaların ve bölgedeki durumun ele alınacak. Görüşme, Aliyev ve Paşinyan'ın Karabağ'da ateşkes sağlandıktan sonra gerçekleştirdikleri ilk yüz yüze görüşme niteliği taşıyor. Dağlık Karabağ'la ilgili üçlü anlaşmanın uygulanma süreci ile bölgedeki mevcut sorunların çözümü için atılabilecek adımlar istişare edilecek. Ermenistan Başbakanlık Sözcüsü Mane Gevorkyan'ın açıklamasına göre görüşmenin sonunda üç lider tarafından basın açıklaması yayınlanacak. Rus liderin üçlü toplantının ardından Aliyev ve Paşinyan'la ayrı ayrı görüşmeler yapması da bekleniyor.

MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDE PAŞİNYAN'A TEPKİ

Öte yandan, Ermenistan Başbakanı Paşinyan'a öfke devam ederken, bir grup Ermenistan vatandaşı Moskova'daki Büyükçiliği önüne topranarak, " Defol Paşinyan, hain Paşinyan, burayı terk et" sloganları attı.

GÖRÜŞME ÖNCESİ EL SIKIŞMADILAR

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan Rus lider Putin tarafından karşılandı. Aliyev ve Paşinyan, yapılacak görüşme öncesi el sıkışmazken, Putin'in Aliyev'e karşı göstermiş olduğu sıcak tavır dikkatlerden kaçmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı