Moskova'da Covid-19 test sonuçları: Özel labaratuarlar ile resmi veriler arasında yüzde 10 fark var Rusya'da özel laboratuvarların test sonuçları salgının başkent Moskova'da hükümetin açıkladığı resmi verilere oranla daha yaygın olduğunu ortaya koydu.

Rusya'da özel laboratuvarların test sonuçları salgının başkent Moskova'da hükümetin açıkladığı resmi verilere oranla daha yaygın olduğunu ortaya koydu. Moskova'da dört özel laboratuvar mart ayında 14 ila 45 dolar arasında değişen maliyetlerle, test masrafları devlet tarafından karşılanmayan kişilere özel olarak Covid-19 testi uygulaması başlatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com