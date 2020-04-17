Moskova'da Covid-19 test sonuçları: Özel labaratuarlar ile resmi veriler arasında yüzde 10 fark var
Rusya'da özel laboratuvarların test sonuçları salgının başkent Moskova'da hükümetin açıkladığı resmi verilere oranla daha yaygın olduğunu ortaya koydu.
17.04.2020 20:07 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:07
Rusya'da özel laboratuvarların test sonuçları salgının başkent Moskova'da hükümetin açıkladığı resmi verilere oranla daha yaygın olduğunu ortaya koydu.
Moskova'da dört özel laboratuvar mart ayında 14 ila 45 dolar arasında değişen maliyetlerle, test masrafları devlet tarafından karşılanmayan kişilere özel olarak Covid-19 testi uygulaması başlatmıştı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com