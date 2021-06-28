Moskova'da Covid-19 salgınında rekor can kaybı

Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Covid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı en yüksek günlük can kaybı sayısı kayıtlara geçti.

Rusya'da korona virüsün farklı mutasyonlarının görülmesinin ardından tüm kısıtlama ve aşılamalara rağmen vaka sayılarındaki artışın önüne geçilemiyor. Başkent Moskova'da pandeminin görüldüğü ilk günden bu yana en yüksek ölüm oranı kayıtlara geçti. Son 24 saatte toplam 124 kişinin hayatını kaybettiği Moskova'da toplam can kaybı sayısı 22 bin 210'a yükseldi. Son 24 saatte 7 bin 246 vakanın kayıtlara geçtiği Moskova'da toplam vaka sayısı ise 1 milyon 346 bin 183 oldu.

Moskova'da son bir günde iyileşenlerin sayısı 4 bin 443 olurken toplam iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 148 bin 241 olarak açıklandı. Moskova'da aktif virüs taşıyan kişi sayısı ise 175 bin 682 olarak belirtildi.

RUSYA'DA VAKA SAYILARI DÜŞMÜYOR

Rusya Korona Virüs ile Mücadele Merkezi, ülke genelinde salgına ilişkin yeni verileri açıkladı. Bu verilere göre ülke genelinde son 24 saatte yeni vaka sayısı 21 bin 650 olurken toplam vaka sayısı 5 milyon 472 bin 941'e yükseldi. Ülkede korona virüs nedeniyle son 24 saatte 611 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 133 bin 893'e yükseldi.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı