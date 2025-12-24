Haberler

Moskova'da bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya'nın Moskova kentinde, Korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yere yakın noktada gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis yaşamını yitirirken, şüpheli de olay yerinde hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da Rus korgeneral Fanil Sarvarov'un öldürüldüğü yere yakın bir bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırıda 2 polis hayatını kaybetti.

Rusya'nın başkenti Moskova'da son 3 günde 2'nci kez bombalı saldırı gerçekleştirildi. Rusya Genelkurmay Başkanlığı Kara Kuvvetleri Operasyonel Eğitim Dairesi Başkanı Korgeneral Fanil Sarvarov'un pazartesi günü suikasta uğradığı noktaya yakın bir bölgede şüpheli hareketlerde bulunan bir şahıs tespit edildi. Polisler şahsa yaklaştığı sırada patlayıcı bir düzenek infilak ettirildi. Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, Yeletskaya Caddesi'nde gerçekleştirilen saldırıda 2 polisin hayatını kaybettiği, şüphelinin de öldüğü ifade edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.

Korgeneral Fanil Sarvarov, pazartesi günü aracın altına yerleştirilen patlayıcı düzeneğin infilak etmesi sonucu hayatını kaybetmişti. - MOSKOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Düşen uçak için inceleme yapılıyor, kardeş Libya halkına başsağlığı diliyorum

Erdoğan'dan Ankara'da düşen uçakla ilgili talimat: Gereken yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
MEB, fenomen öğretmenler için harekete geçti! Ağır cezalar yolda

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Ağır cezalar yolda
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük

Tüm malını TSK'ya bağışlayan öğretmene akılalmaz kötülük
Saran'ın yerine geçeceği konuşulan Ertan Torunoğulları'ndan iki cümlelik açıklama

Saran'ın yerine geçeceği konuşulan isimden iki cümlelik açıklama
Bahçeli'den düşen jetle ilgili manidar açıklama: Düşündürücü

Bahçeli'den Ankara'da düşen jetle ilgili manidar sözler
Kasım Garipoğlu'nun partilediği yalı ilk kez görüntülendi

Seks partilerinin yapıldığı yalının havuzunda dikkat çeken yazı