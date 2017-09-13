Moskova'da Bomba Alarmı

Moskova'da eş zamanlı yapılan bomba ihbarları nedeniyle en az 20 bin kişinin tren istasyonları, alışveriş merkezleri ve okullardan tahliye edildiği belirtildi.



Acil servisler tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılan bomba ihbarları nedeniyle 30 mekandan en az 20 bin kişinin tahliye edildiği belirtildi. Tren istasyonundan en az 600 kişinin, en az 10 bin kişinin mağazalardan tahliye edildiği ve Seçenov Tıp Fakültesi ve MGIMO Uluslararası İlişkiler Üniversiteleri ile 2 alışveriş merkezinin boşaltıldığı bildirildi. Polislerin şüpheli bölgelerde inceleme yatığı öğrenildi. - MOSKOVA