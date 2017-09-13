Moskova'da Bomba Alarmı

Rusya'da bazı binalarda bomba bulunduğu yönündeki ihbarların ardından on binlerce kişi tahliye edildi.

Moskova'da Bomba Alarmı

Rusya'da bazı binalarda bomba bulunduğu yönündeki ihbarların ardından on binlerce kişi tahliye edildi.

Kaynak: Dunya.com