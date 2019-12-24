Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.
Rus Ria haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.
İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.
Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.