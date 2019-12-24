Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı
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Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44
Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı

Rusya'nın başkenti 'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Rus Ria ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.

İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
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