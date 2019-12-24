Moskova'da bazı okul, mahkeme ve tren istasyonlarına bomba ihbarı yapıldı

24.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:44

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı okullar, tren istasyonları ve mahkemeler, bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Rus Ria haber ajansının emniyet kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Moskova'da 19 okul, 7 mahkeme ve 6 tren istasyonu için bomba ihbarı yapıldı.

İhbarların ardından binalardaki öğrenciler, çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA