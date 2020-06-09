Moskova'da ay Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 9 Haziran'ın ilk dakikalarından itibaren, Rusya'nın başkenti Moskova'da ayın yükselişi gözlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 30 Mart'ta başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırıldığı 9 Haziran'ın ilk dakikalarından itibaren, Rusya'nın başkenti Moskova'da ayın yükselişi gözlendi. Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, bazı tedbirlerin 9 Haziran itibarıyla hafifletilmesi yönünde karar aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA