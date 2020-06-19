Moskova'da askeri geçit provası
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Moskova'da askeri geçit provası

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya'da başladı.

19.06.2020 04:09 | Son Güncelleme: 19.06.2020 04:25

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen Sovyetler Birliği'nin, İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanyası'nı mağlup edişinin 75. yılı kutlamaları Rusya'da başladı. 24 Haziran'da yapılacak Zafer bayramı askeri geçit töreninin Moskova'da ilk gece provası yapıldı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında medikal eldiven ve maske takan askerlerin kullandığı askeri araçlar, Tverskoy Caddesi'nden tarihi Kızıl Meydan'a ulaştı.

Moskova'da askeri geçit provası

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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