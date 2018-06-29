Son Dakika! Moskova'da Alarm, Havalimanının Bir Bölümü Kordona Alındı
Son dakika! Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda güvenlik alarmı verildi. Dünya Kupasının gerçekleştiği kentte, havaalanının bir kısmı kapatıldı.
Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda bir bölümün kordona alındı. Görgü tanıkları, havalimanı zemininde bir kişinin yattığını söyledi.
GÖRDÜ TANIKLARI: 1 KİŞİ YERDE YATIYOR
Olayla ilgili bilgi veren görgü tanıkları, havalimanı zemininde 1 kişinin yattığını söyledi.
HAVAALANINDA BİR BÖLÜM KORDONA ALINDI
Reuters haber ajansı, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Domodedovo Havalimanı'nda bir bölümün kordona alındığını bildiriyor.