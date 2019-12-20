Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı
Haberler » Güncel » Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı - Haber

Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da bazı mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

20.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:48
Moskova'da 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı

'nın başkenti 'da bazı mahkemeler bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Rus Ria ajansına göre, Moskova'daki 8 mahkemeye yönelik bomba ihbarı yapıldı.

Çertanskiy, Lublinskiy, Horeoşevskiy, Koptevskiy, Timiryazevskiy, Golovinskiy, Nikulinskiy ve Çeremuşinskiy mahkemelerine yönelik yapılan ihbarların ardından mahkeme binalarında bulunan çalışanlar ve ziyaretçiler tahliye edildi.

Polis, binalarda arama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler