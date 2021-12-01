Moskova'da 3 yıldan fazla görev yapan ABD'li diplomatlar Rusya'yı terk edecek - Haberler
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Moskova'da 3 yıldan fazla görev yapan ABD'li diplomatlar Rusya'yı terk edecek

AA / Emre Gürkan Abay - Haberler | Güncel
Moskova'da 3 yıldan fazla görev yapan ABD'li diplomatlar Rusya'yı terk edecek

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 3 yıldan fazla süredir Moskova'da bulunan ABD'li diplomatların ülkeyi 31 Ocak 2022'ye kadar terk etmeleri gerektiğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, 3 yıldan fazla süredir Moskova'da bulunan ABD'li diplomatların ülkeyi 31 Ocak 2022'ye kadar terk etmeleri gerektiğini duyurdu.

Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin, Rus diplomatlara yönelik vize temininde zorluklar çıkarmasını eleştirdi.

Söz konusu zorluklar nedeniyle karşı adım atma kararı aldıklarını belirten Zaharova, "Üç yıldan fazla süredir Moskova'da bulunan ABD'li diplomatların Rusya'yı 31 Ocak 2022'ye kadar terk etmeleri gerekiyor." dedi.

Zaharova, Rusya'nın böyle bir karar almamak için uzun uğraşlar verdiğini savunarak, "Bunun bizim seçimimiz olmadığını vurgulamak istiyorum. Amerikalı ortaklarımız bize bu tür bir oyunu dayattı. Soruna yapıcı bir çözüm bulmak için uzun süredir akıl yürütmeye çalışıyoruz ancak seçimlerini yaptılar." diye konuştu.

Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, 27 Kasım'da yaptığı açıklamada, 27 Rus diplomatın aileleriyle vize sorunları nedeniyle gelecek ay ABD'yi terk edeceğini söylemişti.

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AA / Emre Gürkan Abay - Son Dakika Haberleri

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