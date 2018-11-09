Moskova'da 2. Afganistan Müzakereleri

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Afganistan'ın jeopolitik oyunların oynandığı bir yer olmaması gerektiğini belirterek, "Afganistan'ın problemleri sadece siyasi yollarla çözülebilir." dedi.

Lavrov, Moskova formatında düzenlenen 2. Afganistan müzakerelerinin açılışında yaptığı konuşmada, bu müzakerelerin Afganistan topraklarında ulusal uzlaşma sürecini ve barışın yeniden tesisini ilerletmek için kapsayıcı ve ortak diyalog kurma yolları aramayı amaçladığını söyledi.

Toplantıya katılan ülkelerin uluslararası terörizm tehdidi ile karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Lavrov, teröristlerin hedeflerinden birisinin Afganistan olduğunu belirtti.

Lavrov, dış sponsorların desteğiyle terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'ı sıçrama tahtası haline getirmeye çalıştığına işaret ederek, "Bu planı önlemek, Afganlara yardım etmek ve terör tehdidini ortadan kaldırmak bölgedeki tüm ülkelerin ve çok taraflı yapıların görevidir." dedi.

Rusya'nın ve bölgedeki ortaklarının, Afganistan ile Taliban arasında diyaloğun başlaması için her şeyi yapmaya devam edeceğini dile getiren Lavrov, "Biz, Afganistan'ın tarihinde yeni bir sayfa açmaya yardımcı olmak için mümkün olan her şeyi birlikte çalışarak yapmaya kararlıyız. Moskova formatı ulusal uzlaşma sürecini ilerletmek için Afganlar arasında kapsayıcı diyalog kurulmasını hedefliyor." diye konuştu.

Lavrov, bölgedeki devletlerin ve uluslararası toplumun Afganistan'da barışın tesis edilmesini, teröristlerden ve uyuşturucu ticaretinden temizlenmesini istediğini vurgulayarak, "Afganistan'ın problemleri sadece siyasi yollarla çözülebilir. Bu bağlamda Afganistan Yüksek Barış Konseyinin ve Taliban hareketi heyetinin toplantıya katılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Onların bugünkü toplantıya katılımı, hükümetin, Taliban ve ülkenin geniş sosyal ve siyasi çevrelerin temsilcileri ile doğrudan müzakerelere başlaması için elverişli koşulların oluşmasında önemli bir katkıdır." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın, bütün etnik grupların barış içinde ve mutlu şekilde yaşayacağı birleşik ve bölünmez Afganistan'ı korumaktan yana olduğunu belirten Lavrov, hiç kimsenin, Afganistan'ı, dış oyuncular arasındaki rekabete dönüşen jeopolitik oyun kategorisinde düşünmemesi gerektiğini söyledi.

- 2. Afganistan müzakereleri

Rusya'nın ev sahipliğinde başlayan Afganistan müzakerelerinin ikincisine Afganistan İslam Cumhuriyeti Yüksek Barış Konseyi Başkan Yardımcısı Din Mohammad Aziz, Taliban temislicisi Sher Mohammad Abbas Stanakzai, Kazakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Mukhtar Tleuberdi, Kırgızistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Nurlan Abdrahmanov, Pakistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muhemmed Aejaz, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Zohir Ozod Saidzoda, Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın Afganistan Özel Temsilcisi Ismatulla Irgashev, Çin Dışişleri Bakanlığının Afganistan Özel Temsilcisi Deng Xijun, İran Dışişleri Bakanlığı Batı Asya ülkelerinden sorumlu Genel Müdürü Rasul Eslami, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı İgor Morgulov katıldı.

Müzakere toplantısına masada yeri ayrılmasına rağmen ABD tarafından bir temsilci katılmadı.