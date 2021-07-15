Moskova'da "15 Temmuz Destanı" fotoğraf sergisi açıldı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Destanı fotoğraf sergisi düzenlendi.

Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği himayesinde Moskova Yunus Emre Enstitüsü'nde (YEE) düzenlenen sergiye, Türkiye'nin Moskova Büyükelçiliği Müsteşarı Zeynep Savaş, Moskova YEE Müdürü Ömer Özkan ve çok sayıda Türk ve Rus vatandaşı katıldı.

Savaş, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'nın unutulmaz bir tarih olduğunu belirterek, "Tarihimizin akışı, bundan beş yıl evvel bugün kahraman Türk halkının hain FETÖ terör örgütünün darbe teşebbüssü karşısında canı pahasına gösterdiği direnişle değişmiştir. Türk halkı, darbeye, baskıya ve şiddete tek vücut olarak 'hayır' demiştir." dedi.

Savaş, "O gece yaşananları hatırlamamız kadar, hain terör örgütüne karşı halkımızın verdiği mücadeleyi ölümsüzleştirmek ve bunu en iyi şekilde anlatmak bizim asli görevimizdir." şeklinde konuştu.

YEE Müdürü Ömer Özkan da 15 Temmuz'un Türk milletine ve milli iradeye yapılan "ihanet" girişimi olduğunu vurgulayarak, "Milli irademiz, tarih içerisindeki pek çok benzeri girişimden zaferle çıkmışsa, 15 Temmuz ihanet girişimden de güçlenerek çıkmıştır." ifadesini kullandı.

Sergiye katılanlara, Türk mutfağından yiyecekler ikram edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dmitri Chirciu