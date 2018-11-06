Moskova Büyükelçisi: "İdlib Anlaşması Felaketi Önledi"

Türkiye Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, Idlib Anlaşması'nın felaketi önlemeye yardım ettiğini söyledi.

Türkiye'nin Rusya Büyükelçisi Hüseyin Diriöz, İdlib konusunda Rusya ve Türkiye arasındaki anlaşmanın büyük bir insani felaketi önlemeye yardım ettiğini ifade etti. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Diriöz, "Suriye sorunu, Türk-Rus işbirliğinin ne kadar etkili ve önemli olduğunu açıkça göstermektedir. Bütün dünya, İdlib ile ilgili anlaşmaların ne kadar önemli olduğunu teyit ediyor, bu sayede büyük bir insan felaket önlenebiliyor" dedi.

Fransa, Türkiye, Almanya ve Rusya liderlerinin bir araya geldiği İstanbul Zirvesi'ne değinen Diriöz, "Bu zirve, Suriye sorunundaki tarafların tutarlılığı açısından önemliydi. Ayrıca ortak bildiride, düşmanlıkların durdurulması ve anayasa komisyonun kurulmasını sağlama ihtiyacına özel bir vurgu yapıldı. Gelecekte atılacak adımlar bu konuda belirleyici olacaktır" diye konuştu. - MOSKOVA